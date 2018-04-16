Ege'de bayrak krizi! Türk savaş gemileri bölgeye gidiyor

Suriye sorununu bahane eden birçok ülke, enerji koridorunun tam göbeğinde bulunan Doğu Akdeniz'e askeri yığınak yapıyor. Gelişmeleri dikkatle izleyen Türkiye ise sınırlarının dibinde yürütülen oyunları adım adım takip ediyor.

SÜREKLİ SIKI TAKİP VAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tam teyakkuz haline geçti. Türk Donanması, kıta sahanlığında bir oldubittiye izin vermemek adına bölgede en az 14 gemiyle 24 saat seyir halinde.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye'nin denizlerdeki milli hak ve menfaatlerinin korunması için ciddi başarılara imza atıyor. Önleyici tedbirler alarak 15 Temmuz'dan bu yana, kronikleşmiş uluslararası güvenlik sorunlarının bulunduğu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de ciddi başarılar gerçekleştiren Türk Donanması, son olaylar karşısında artan risk olgusuna karşı da tam teyakkuz halini aldı. Korvet, fırkateyn, denizaltı ve hücumbotlarıyla Türk Donanması hem Ege'de Yunan tehlikesine karşı hem de Doğu Akdeniz'de yükselen güvenlik sorununa karşı her türlü önlemi aldı.

EN AZ 14 GEMİ SEYİR HALİNDE

ABD, İngiltere ve Fransa 3’lü ittifakının önceki gece Suriye'ye yönelik operasyonu, sonrasında artan savaş gemileri sayısıyla hayli ısınan Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı atılan her adımı tüm hassasiyetiyle takip ediyor. Bölgede en az 14 savaş gemisi artırılmış tedbirlerle seyir halinde. Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateyn ile 2 korvet, 1 denizaltı, 2 hücumbot ve 6 karakol gemisi bulunuyor.

HER YERDE GÖREVDE

Nisan ayı içinde 27 savaş gemisiyle Karadeniz boyunca Deniz Yıldızı-2018 tatbikatını yapan Türk Deniz Kuvvetleri aynı anda Ege ve Akdeniz'de 14 savaş gemisiyle tatbikat ve eğitim için eşzamanlı harekata çıktı. Türk Deniz kuvvetleri, NATO görevlerine de aktif katılım sergiliyor. Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele harekâtına 1 fırkayken ile katılım gösterirken, Arap Denizi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'deki uluslararası harekâtlarda, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde yapılan NATO ve uluslararası tatbikatlara da katılım gösteriyor. Deniz Kuvvetleri, sadece denizlerde değil, SAT ve SAS komandoları ve Deniz Piyade Birlikleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında karada da büyük başarılar gösterdi.

EGE'DE HAZIRLIKLIYIZ

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın geçmişten beri gelen 'Megola Idea' hedefinin bir parçası olan sınırlarını genişletme temelli siyasetine karşı da Deniz Kuvvetleri her an hazırlıklı durumda olduğu bildirildi. Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'nin hedefini Kuzey Suriye bölgesine yönelttiği düşüncesiyle durumu fırsata çevirme yönündeki teşebbüsleri, Donanma'nın Ege'de yürüttüğü faaliyetler sonucunda boşa çıkmış durumda. Son olarak Ocak 2018'de Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan Yunan gemilerinin Türk toprağının bir parası olan Kardak kayalıklarına yaklaşması Türk donanmasınca engellenmiş ve Yunan Bakan Kammenos'un siyasi şov yapmasını engellemişti.