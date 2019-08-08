Ege'de 8 saatte 114 deprem oldu Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem kaydedildi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu. İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu.. Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta da 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde 22 kişi yaralanmış, 7 bina tamamen yıkılmış, 278 yapıda hasar tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.