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Ege’de 19 günde 3 bin mülteci yakalandı

Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler Ege Denizi’nde hayatlarını hiçe sayarak umut yolculuğuna çıkıyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:10
Ege’de 19 günde 3 bin mülteci yakalandı

Yunan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler Ege Denizi’nde hayatlarını hiçe sayarak umut yolculuğuna çıkıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 7 gün 24 saat Ege Denizi’nde görev yaparak adeta ölümüne yapılan bu geçişlere izin vermiyor. Temmuz ayında Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlık ekipler 3 bin 139 kaçak yakaladı.


2019 yılı başından bu yana her geçen gün artan düzensiz göç hareketleri özellikle Ege Denizi’nde dikkatleri çekiyor. Yıl başından bu yana 16 bin 37 düzensiz göçmen Ege Denizi’nde Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Mültecilerin Ege Denizi’ne akınları ise aralıksız artarak devam ediyor. Açık denize uygun olmayan deniz araçları ve denizcilik bilgisi olmayan şahıslar ile Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler bir çok kazayı da beraberlerinde geriyor. 2019 yılında Ege Denizi’nde yaşanan kazalarda çoğu çocuk 28 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göç hareketleri sırasında yardım ve organizasyon yapan 29 kişiyi de gözaltına alarak adli makamlara teslim etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:10
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