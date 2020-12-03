Ege Yapı’dan bankasız vade farksız ödeme imkânı

Bu mağazalara bankasız, kefilsiz, 60 ay vade farksız ödeme imkânından yararlanarak sahip olmak mümkün.

Cazip fırsat

Ege Yapı; iki yıldır üst üste ‘Bölgesinin Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi’ seçilen Kordon İstanbul’un 3 etabının içerisinde bulunan toplam 9 bin 600 metrekarelik ticari alanı hemen teslim fırsatıyla satışa sundu. Ticari alanda 82 metrekareden başlayan 430 metrekareye varan üniteler yer alıyor. Kordon İstanbul’un açık hava cadde mağazaları, özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan açık havada alışveriş yapma olanağı sunuyor. Her türlü gereksinimi karşılamaya yönelik mağazalarıyla 240 metre uzunluğundaki bu cadde, alışveriş merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak değişen yaşam biçimlerine uyumlu hizmet veriyor.

Yatırımcısına kazandırıyor

Seyrantepe’de en çok ziyaretçi çeken yaşam merkezi olmaya aday Kordon İstanbul’un ticari alanları yatırımcılara büyük kazanç sağlıyor. Levent ve Maslak’ın yanı başında bulunan bölgeden günlük ortalama 18 bin araç geçiyor. Ticari alanda kiracısı hazır olarak satışa sunulan dükkânların yanı sıra kiralama görüşmeleri devam eden mağazalar da yer alıyor. Ege Yapı, yatırımcıların satın aldığı dükkânlar için kiralama hizmeti talep etmesi halinde kendi bünyesinde kiralama hizmeti de sunarak hızlı bir kazanç getirisi sağlıyor