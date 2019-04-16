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Ege Yapı’dan avantajlı kampanyalar

Gayrimenkul firmalarından Ege Yapı, Cer İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları ile Kordon İstanbul projelerinde ev sahibi olmak isteyenlere farklı kampanyalar başlattı

16 Nisan 2019 Salı 09:56
Ege Yapı’dan avantajlı kampanyalar

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Cer İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları projelerinde yüzde 50'lik ödemenin teslimde yapılacağı, Kordon İstanbul'da da peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sunan kampanyaları ev sahibi olmak isteyenlerle buluşturdu.

Ege Yapı açıklamasına göre, firma, Cer İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları ile Kordon İstanbul projelerinde ev sahibi olmak isteyenlere farklı kampanyalar başlattı.

Kampanya kapsamında, Emlak Konut güvencesi ve Ege Yapı ayrıcalığıyla geliştirilen, Yedikule sahil hattında, karşısında Adalar, arkasında Yedikule Hisarı manzarasıyla dikkati çeken Cer İstanbul’da ve Çekmeköy’de hayata geçen, az katlı, yüzde 75 yeşil alanıyla çam ormanlarının yanında, müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşan ÇamlıYaka Konakları’nda ödemenin yarısı teslimde yapılabiliyor.

Yüzde 30'u peşin alınan, yüzde 20'sinin firma bünyesinde yüzde 1'lik taksitler halinde ödenebileceği ve kalan yüzde 50'nin de teslimde ödenebileceği kampanya kapsamında Cer İstanbul'da minimum fiyat 1 milyon 463 bin TL ve ÇamlıYaka Konakları'nda da minimum fiyat 1 milyon 634 bin TL'den başlıyor.

Kampanya ile yüzde 50'lik kısım için tüketicilere dilerlerse takas imkanı da sunuluyor. Projelerden ev sahibi olmak isteyenler teslimde sahip oldukları konutu Ege Yapı’ya takasa verebilecekleri gibi, teslimlerin yapılacağı 20 ay sonra kredi kullanabilme ya da nakit ödeyebilme imkanları da olabilecek.

- Kordon İstanbul'da peşinat yok, kira garantisi var

Birinci etap satışlarının tamamlandığı ve 2. etap satışlarının devam ettiği Kordon İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler peşinatsız, daire bedelinin yarısı için kredi kullanabilecekler.

Cer İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları ile Kordon İstanbul projelerinde ev sahibi olmak isteyenlere farklı kampanyalar başlattı. Minimun daire fiyatının 499 bin TL'den başladığı Kordon İstanbul'da teslimden sonraki 3 yıl boyunca 1+0 ve 1+1 daireler için yıllık yüzde 7 getiri sağlayacak şekilde kira garantisi veriliyor. Kordon İstanbul'da kira bedelleri 1+0 daireler için maksimum 2 bin 922 TL ve 1+1 daireler için de maksimum 4 bin 652 TL olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:56
  1. Ege Yapı

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