Ege Yapı’dan 7 proje daha

Buğra Kardan

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Ege Yapı, bu yıl sonuna kadar Kordon İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Cer İstanbul’da teslimleri tamamlayıp 7 proje başlatmayı hedefliyor.

Dev hamle

Firmanın yatırım tutarı 7 milyar lira olarak ilan edilen projeleri İstanbul’da Ispartakule, Beyoğlu, Çekmeköy ve Kasımpaşa’da; İzmir’de ise Urla, Dikili ile Alsancak’ta yükselecek.

Mevcut projeler ve yeni yatırımlarla ilgili açıklamalarda açıklamalar bulunan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, pandemi döneminde iyi bir planlama yaparak üretim ile satış süreçlerini başarılı bir şekilde yönettiklerine işaret etti. Kabadayı, proje teslimlerine başladıklarına da dikkat çekti.

Yatırım üstüne yatırım

Kabadayı, şunları söyledi: “Güçlü finansal yapımız ve son teknolojik gelişmelerle uyumlu mühendislik çözümlerimizle sektördeki faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Çekmeköy’de yükselen ÇamlıYaka Konakları ve Tarihi Yarımada’da geliştirdiğimiz Cer İstanbul projelerimizde teslimlere başladık. Seyrantepe’de yer alan Kordon İstanbul projemizin ikinci etap teslimlerine de yıl başından önce start vereceğiz. Dünyada gelişen trendlere uygun olarak yeni nesil gayrimenkul yatırım modeli The Superior Suites markamızın ilk binası 2022 yılı sonunda faaliyete geçecek. Önümüzdeki yıllarda da bu markamızla yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stokunu geliştirmek için önümüzdeki 2 yıl içinde İstanbul ve İzmir’in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başlıyoruz.” Ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Kabadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ön talep toplanıyor

“Ispartakule’de geliştireceğimiz proje, tamamı balkonlu veya bahçeli 462 konut ve 53 ticari üniteden oluşacak. Projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire tiplerinin yanı sıra açık hava cadde mağazaları ve açık ile kapalı otoparklar bulunacak. Beyoğlu’nda planladığımız projede otel, balkonlu veya bahçeli 125 konut ve 6 ticari ünite yer alacak. Çekmeköy’deki ikinci projemiz çam ormanlarının arasında 3 katlı bloklardan oluşacak, 121 konut ve 17 ticari üniteyi kapsayacak. Kasımpaşa’daki projemiz ise tarihi un fabrikasının restorasyonuyla yaşam bulacak olup otel ve pek çok ticari üniteyi ihtiva edecek. İzmir Dikili’deki projemiz de otelin yanı sıra ticari alanlar ve yüzme havuzlu villalardan oluşacak. Alsancak’ta tren garının yanında yer alacak projemiz konutlar ve ticari alanlarla öne çıkacak. Urla’daki projemizi ise yaklaşık 80 dönüm arazi üzerine 250 ile 450 metrekare arasında değişen toplam 70 müstakil villa olarak hayata geçireceğiz. Yeni yatırım zincirimizin ilk halkası olan Ispartakule’de inşaata ve ön talep toplamaya başladık.”

Yüzde 30 büyüme hedefliyor

Kabadayı, şunları dile getirdi: “Her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarılı şekilde kapattığımız 2021 yılının ardından 2022 yılı için yüzde 30 oranında büyüme ve toplamda 7 projeyle bin 700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bekleyen konut talebi, her geçen yıl artan yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisi ve kentsel dönüşümle 2022 yılı hem ekonomimiz hem de gayrimenkul sektörümüz için çok daha olumlu bir yıl olacak.”

“Toparlanma hızlı oldu”

Kabadayı, gayrimenkul sektörünü de değerlendirdi. “Pandemi başlangıcında tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yavaşlama gözlendi. Ancak sektörümüz özelinde toparlanma hızlı oldu” dedi. Ayrıca “Gayrimenkul sektörü istihdama katkısıyla bu sene de ön planda olduğunu görüyoruz. Sektörümüz ekonomik büyümeye destek konusunda da üzerine düşen görevi her yıl yerine getirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yabancı yatırımcının konut talebinin artarak devam ettiğinin altını çizen İnanaç Kabadayı, “Burada ivmenin yukarı yönlü olduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu. Kabadayı, 5 milyar dolar seviyesine gelen yabancıya satışın 10 milyar doları bulabileceğini belirtti. Kabadayı, ilaveten “Arazi bizim hammaddemiz. Bu noktada kentsel dönüşüm çok kritik. Mutlaka ve mutlaka dönüşümü aktif hale getirmeliyiz, hızlandırmalıyız. Hızlandırmalıyız ki uygun maliyetle arsa üretebilelim, nitelikli konut geliştirebilelim” dedi.