Ege Yapı'dan 1.8 milyarlık yatırım

Buğra Kardan

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Ege Yapı, Ispartakule bölgesinde ModernYaka projesine imza atacak. 1 milyar 800 milyon TL yatırım yapılacak proje, Küçükçekmece Gölü’nün kıyısında yükselecek.

Bölgenin en prestijli projesi

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, geliştirdikleri projelerle dokundukları bölgeleri yaşam merkezi haline getirdiklerini söyledi. Ülke ekonomisine ve istihdama katma değer sağladıklarının altını çizen Kabadayı, “Yeni yatırım zincirimizin ilk halkası olan Ispartakule’de inşaatına başladığımız ModernYaka projesini satışa sunmaktan dolayı da çok mutluyuz. ModernYaka projemiz ön talep döneminde yoğun ilgi gördü, Bölgenin en değerli arazisinde, eşsiz konumuyla Ispartakule’nin adeta vitrininde yer alan ModernYaka, bölgenin en prestijli projesi olacak” dedi.

Taahhütler tutuldu

Kabadayı, iş gücü ve malzeme tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen iyi bir planlama yaparak üretim ile satış süreçlerini başarılı bir şekilde yönettiklerini; proje teslimlerine de taahhüt edilen sürede başladıklarını belirtti.

Hedef yüzde 30 büyümek

İnşaat ve geliştirme aşamasında olan 7 projeleri olduğuna dikkat çeken Kabadayı, şöyle devam etti: “Sektördeki faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stokunu geliştirmek için 2023 hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde, İstanbul ve İzmir’in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başladık. Her dönem ekonomiye katma değer sağlayan bir marka olarak başarıyla kapattığımız 2021 yılının ardından 2022 yılı için yüzde 30 oranında büyüme ve toplamda planladığımız 7 projeyle bin 700 kişilik yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

Stratejik noktada

ModernYaka projesinin bulunduğu konum itibarıyla İstanbul’un en değerli lokasyonlarından birine sahip projesi olarak öne çıkacağını dile getiren Ege Yapı İcra Kurulu Üyesi Didem Güneş ise şu ifadeleri kullandı: “Bölge, her geçen gün İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinin merkezi konumuna geliyor. Geliştirdiğimiz ModernYaka projesi, Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı noktalarının yanı başında bulunuyor. Mahmutbey-Esenyurt metro hattının geçeceği güzergâh da proje alanımıza yakın olup ana arterlere ulaşımı kolaylaştıracak. Bu olanaklar neticesinde anında ana yollara bağlanılacak ve sadece yürüyüş mesafesinde metro duraklarına hızlıca erişilebilecek.”

Rağbet yoğun

Güneş, ModernYaka’nın yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından oldukça fazla rağbet gören bir proje olduğuna işaret etti. Güneş, şunları kaydetti: “Projemizin inşaat alanı 91 bin metrekare. ModernYaka, 1+1’den 4+1’e kadar minimum 5.5 metrekare büyüklüğünde geniş balkonlu farklı daire tiplerinden ve açık hava cadde mağazalarından oluşacak. Toplam 462 konut ve 53 ticari ünitenin yer alacağı projede bağımsız bölümler, 1.3 milyon TL’den başlayan ve 5.5 milyon TL’ye varan fiyatlarla yatırımcılarla buluşacak. Ailelere dönük yaşam alanı tasarımıyla hayata geçecek projeden konut sahibi olanlar, yeşille iç içe bir hayatın keyfini yaşayacaklar. Kapalı yüzme havuzu, fitness ve kafe alanı, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkurlarıyla ModernYaka, proje genelinde yüzde 70 oranında yeşil alan avantajı sunacak.”

Güvenli liman

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, önemli açıklamalarda bulundu.

Kabadayı’nın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Konut, dükkân her dönemde en güvenli liman konumunda. Konut projeleri kâr ettiriyor. Örneğin bizim projelerimiz yüzde 300-400 prim yapıyor. Öyle görünüyor ki inşaat maliyetlerinde yukarı yönlü ivme olacak, konut fiyatları da artacak. Yatırım iştahımız devam ediyor. Mega projelerle anılan Arnavutköy’le de ilgileniyoruz. Kentsel dönüşüm hızlanmalı. Arazi toplulaştırılması konusunda kamu daha aktif olmalı. Emlak Konut’un müteahhitlere yaptığı “Gel, beraber inşa edelim” çağrısı çok anlamlı. Bu çağrıya kulak verilmeli. Kamu, müteahhitler müşterek adımlar atmalı.