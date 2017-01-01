Ege Yapı Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Kampanya kapsamında “Evin Yapıldıkça Öde” sloganıyla Ege Yapı, Kordon İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları projelerindeki daire sahiplerine inşaatın tamamlama aşamalarına göre ödeme planı sunuyor.

Müşteri nasıl isterse

Yeni ödeme modeliyle Ege Yapı, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki her iki projesini inşa ederken, konut sahipleri de dairelerinin tamamlanma aşamalarına göre belirlenen plan dahilinde dilerse peşin dilerse taksitler halinde ödemelerini yapabilecek.

Farklı bir seçenek

Yenilikçi bir marka olarak özel işlere imza attıklarını belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, kampanya konusunda yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizden gördüğümüz ilgi ve güçlü finansal yapımız ile yeni yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kampanya ile finansal gücümüzü kullanarak, kampanya kapsamında müşterilerimize yeni bir alternatif ödeme planı oluşturduk. Her iki projemizde inşaat tamamlanma oranına göre ödeme koşulları hazırladık. Kısacası taşın altına elimizi koyup yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyor, müşterilerimizi en uygun koşullarda güvenli bir şekilde ev sahibi yapmaya çalışıyoruz.”

İşte ödeme planı

Kordon İstanbul’un birinci etabından ev sahibi olmak isteyenlere sözleşme imzalandığında yüzde 25, kaba inşaat bitince yüzde 30, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 10 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme imkanı ve ikinci etabından ev sahibi olmak isteyenlere de sözleşme imzalandığında yüzde 15, zemin kata ulaşılınca yüzde 10, kaba inşaat bitince yüzde 30, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 10 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme fırsatı tanınıyor. Kordon İstanbul, Haziran 2020'de teslim edilecek. ÇamlıYaka Konakları’ndan ev sahibi olmak isteyenlere sözleşme aşamasında yüzde 15, zemin kata ulaşılınca yüzde 15, kaba inşaat bitince yüzde 20, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 15 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme planı sunuluyor. ÇamlıYaka Konakları, 2020 yılı Aralık ayında tamamlanacak. Her iki projede de ara ödemeler tercihe göre peşin veya taksitler halinde yapılabiliyor.