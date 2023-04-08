Ege Yapı Teknoloji Girişim’den önemli hamle

BUĞRA KARDAN

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markası Ege Yapı, profesyonel ev kiralama sektöründe faaliyet yürüten Missafir’in stratejik yatırımcılarından oldu. Bu yatırımla yeni bir döneme kapı aralandı. Kasım 2018’de hayat bulan Missafir, geçen sene yüzde bin 100, son 4 yıl ortalamasında yüzde bin 200 büyümüştü.

Gücüne güç katacak

Seri A öncesi yatırım turunda 26 milyon dolar değerleme üzerinden Ege Yapı Teknoloji Girişim’den 20 milyon lira stratejik yatırım alan Missafir, hem Türkiye’de hem de Adriyatik bölgesinde hızla güçlenmeye devam edecek. Ege Yapı, bu stratejik iş birliğini daha da kuvvetlendireceğini açıklarken evlerini Missafir’in portföyüne eklemeyi hedefliyor.

Ege Yapı Teknoloji Girişim’in Missafir’e yatırımı, PropTech alanına ivme katacak. Sermayenin artık geleneksel yatırım modellerini geride bırakıp teknolojiye ve yenilikçi çözümlere yatırım yapmayı tercih etme eğilimini ortaya koyan bu yatırım, hem Missafir’in hem Ege Yapı’nın hem de sektörün büyümesinde önemli bir kilometre taşı olacak.

Stratejik adım

Missafir’in kurucusu Mehmet Yüksel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Yapılan yatırımın bizim için ayrı bir önemi var. Ege Yapı gibi ülkenin en büyük gayrimenkul firmalarından birinin PropTech alanında yatırım yapması hem ülkemiz için hem de sektör için güzel bir gelişme oldu. Ayrıca bu yatırımın uzun vadede portföyümüzü hızla büyüteceğini de söyleyebiliriz. Hızlı büyümemize ek olarak 2022’de EBITDA pozitif olmayı başaran çok iyi bir takıma sahibiz. Bu yatırım uluslararası bir oyuncu olma yolculuğumuzda önemli bir adım olacak ve yurt dışına açılımı hızlandırmamıza yardım edecek.” Toplam 2 bin 300 evleri olduğuna işaret eden Yüksel, “Türkiye dışında KKTC, Karadağ ve Hırvatistan’da hizmet veriyoruz. Türkiye’de 20’den fazla şehir, 50’den fazla lokasyondayız. 4.5 yılda hızla büyüyen ve şu anda 160 kişilik uzman ekiplerden oluşan bir şirketiz. Bu hızlı büyümemizin sonucunda binlerce kişiye ulaşıp katma değer oluşturan bir şirket olmak en büyük önceliğimiz. Biz bu topraklardan bir Türk markası çıkarmak istiyoruz. En iyi bildiğimiz iş ’misafir ağırlamak ve ev sahiplerinin dairlerini yönetmek’. O yüzden Missafir’i bir gün bu alanda dünyanın en büyük markası yapmak için gururla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Her alanda hizmet verecek

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da gayrimenkulün her alanında hizmet veren bir firmaya dönüşmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kabadayı, şunları kaydetti: “Yaklaşık 1 yıl önce, Ege Yapı Teknoloji Girişim’i kurduk. Bu şirketimizle globalleşme potansiyeli olan ve hem ekonomiye hem sektörümüze katkı sağlayacak gayrimenkul ile inşaat teknolojileri şirketlerine yatırım yapma kararı aldık. Önceliğimiz dünya markası olabilecek, katma değer sağlayacak ve Türkiye’den dünyaya bu bilgiyi ihraç edecek girişimcilere yatırım yapmak. Bu doğrultuda ilk teknolojik yatırımımızı da Missafir’e yaptık. Missafir ve Ege Yapı Teknoloji Girişim’in böyle bir yatırımda bir araya gelmesi çok önemli. Missafir’in PropTech ekosisteminde ülkemizde çok değerli bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Missafir’in bundan sonraki yolculuğunda yanında yer alacağız ve ülkemizden dünyaya açılan bir marka olmasını destekleyeceğiz. Bu yatırım bizim için de önemli bir adım oldu. Teknoloji startup’larına yatırımlarımız devam edecek.”

Büyük ilerleme

Missafir bugüne kadar 4 yatırım turu tamamladı. İlki tohum öncesi yatırım idi. İkincisi tohum yatırım dönemi idi. Akabinde köprü yatırım turu yapıldı. Missafir, SeriA öncesi yatırım döneminde de Ege Yapı Teknoloji Girişim’le tanıştı. Bu tanışmanın ardından toplam 30 yatırımcıya ulaştıklarını hatırlatan Yüksel, “28 tane melek yatırımcımız dışında Koç Üniversitesi’nin fonu ve Ege Yapı’nın katıldığı bir yatırım ortaklığımız oldu” şeklinde konuştu. Hızlı büyüyen Missafir’in ilk yatırımdaki değerlemesi 1.9 milyon dolardı. Bu rakamı kısa sürede 26 milyon doların üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Yüksel, “Ana hedefimiz Missafir’i insanların ilk aklına gelen marka olarak konumlandırmak ve dünyada ülkemizi temsil etmek” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 2 yılda Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyüğü olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Yüksel, “5 yıl içerisinde dünyanın en büyüğü olmayı planlıyoruz” dedi.