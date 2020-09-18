Ege Yapı, istihdama katkı sağlamak için projelerini öne çekiyor

İnovatif projeleri ile dikkat çekenEge Yapı, İstanbul’un en çok değer kazanan bölgesi Cendere Vadisi’nde geliştirdiği Kordon İstanbulprojesi ile Maslak’ta inşa ettiği taahhüt projesi Maslak Square’de teslimlere başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ınkonut satışlarındaki olumlu gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendiren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Kordon İstanbul’da Ekim ayında 200 adet konut teslim edeceklerini, yeni yatırımlarını sürdüreceklerini ve daha fazla istihdamoluşturmakiçin çalışacaklarını ifade etti.

“Yatırım planımız dahilinde Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’dekiÇamlıYaka Konakları’nın satışları devam ediyor.2020 yılının son çeyreğinde ise yine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız,Çekmeköy ve Hasköy’detoplam 210 milyon TL değerinde iki yeni projeye daha başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca İzmir projemiz ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” diyen İnanç Kabadayı, şunları dile getirdi:“Ege Yapı olarak, mevcut konjonktürde iyi bir finansal planlamayla, inşaat ve teslim süreçlerine ilişkin hedeflerimizi gerçekleştirdik. Küresel salgının ekonomimize etkilerini azaltmak için istihdam oluşturmanın her zamankinden daha anlamlı ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de yatırım planımızda yer alan projelerimizi öne çekme kararı aldık. Merkezimiz ve mevcut projelerimizde oluşturduğumuz istihdam alanı ile 1400 kişiye iş imkânı sunmamızın yanı sıra seneye hayata geçireceğimiz Beyoğlu, İzmir ve Çekmeköy projeleri ile de 600 kişiyi daha işe almayı hedefliyoruz.”

Hükümet, geliştirici inşaat şirketleri ve gayrimenkul yatırımcılarının el ele vererek pandemi sürecinden güçlenerek çıkacaklarını ifade eden İnanç Kabadayı, önümüzdeki 2 yıl içinde toplam 4 adet yeni projeye başlamayı planladıklarını söyledi.

Bugüne kadar toplam 1.250.000 metrekare inşaat alanını tamamlayan Ege Yapı, hedeflediği projelerle bu alanı 2.000.000 metrekareye yükseltmeyi hedefliyor.