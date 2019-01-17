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Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikat

17 Ocak 2019 Perşembe 10:47
Ege ve Doğu Akdeniz'de tatbikat

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız Tatbikatı" ve "Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Tatbikatı" icra edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikatlar hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen "Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız Tatbikatı" ve "Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Tatbikatı"nda, SAT/SAS timleri ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da yer aldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:47
  1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  2. Genelkurmay Başkanlığı
  3. tatbikat

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