Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde kuvvetli yağış, Hatay'da fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, perşembe günü İzmir, Aydın, Manisa ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın Muğla ve Antalya ile öğleden sonra Mersin'de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla, Antalya ve Mersin'de perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın akşam saatlerine kadar Hatay merkez ve batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.



Hatay'da çatı uçması ve ağaç devrilmesi, diğer illerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.