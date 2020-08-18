Ege ve Akdeniz’de ikinci el fiyatları uçtu

Antalya’nın Aksu ve Manavgat ilçeleri de yüzde 60 seviyesiyle ilgi gördü. Söz konusu ilçelerde yaşanan değer artışında ulaşım projelerinin gelişmesi, bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve doğa içerisinde daha sakin bir yaşam alanı tercih edenlerin bu ilçelere yönelmesi de etkili oldu. Öte yandan; Türkiye genelinde satılık konut bazında en çok değer kaybeden ilçe yüzde 9 düşüşle İncesu/ Kayseri oldu.

İstanbul’daki evler 1.5 ayda satılıyor

İstanbul’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. İstanbul’da satılık konutların ortalama satış süresi ise 48 gün olarak belirlendi.

Başakşehir’de evi olan kazandı

İstanbul’un önemli ulaşım projelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarına yakınlığı ve şehir hastanesi projesinin hayata geçmesiyle öne çıkan Başakşehir yüzde 46 oranındaki artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Başakşehir’i izleyen ilçeler; Kadıköy yüzde 43, Adalar yüzde 37, Beylikdüzü yüzde 36 ve Sarıyer yüzde 32 oldu. Zeytinburnu yüzde 6 oranında kayıpla tek değer kaybeden ilçe oldu. Ankara’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 27 oranında artış gösterdi. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 31 gün seviyesinde gerçekleşti. Ankara - Gölbaşı satılık konut fiyatı bazında yüzde 38’lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Ankara’nın ilçeleri arasında yer alan Akyurt yüzde 34, Yenimahalle yüzde 32, Keçiören yüzde 30, Kahramankazan ise yüzde 29 oranında değer kazanan ilçeler olarak sıralandı.

Otoban İzmir’i uçurdu

Türkiye’nin en büyük projelerinden İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha hızlı olduğu İzmir’de satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 30 oranında arttı. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 49 gün oldu. İzmir’in önemli sahil beldelerine yakınlığı, doğasıyla son dönemin gözde yerlerinden olan Güzelbahçe satılık konut fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 55’lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu.