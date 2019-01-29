0553 313 94 23

Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

29 Ocak 2019 Salı 13:03
Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:03
  1. Akdeniz
  2. Ege
  3. fırtına
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    1. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    2. İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde..
    3. "İYİ Parti'nin dışında hiçbir partiyle..
    4. Dünyada ilk kez Türkiye'de Bor..
    5. Kremlin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırım..
    6. Rus savaş uçağı ABD savaş uçağına..
    7. İşte CHP'nin zirvede olduğu tek konu!
    8. GRAFİKLİ - Darbeci alay komutanı,..
    9. Kahramanmaraş'ta 103 kilo 600 gram..
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay..
    12. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    13. 2019 resmi tatilleri ne zaman ve kaç..
    14. Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
    15. Atletico Madrid'in fizyoterapisti..
    16. "Ya intihar edecektim ya da kaçıp..
    17. Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden..
    18. Voleybol: Haftanın programı
    19. Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak
    20. Ahmet Hakan'a anladığı dilden cevap!..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı