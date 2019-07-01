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Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak: - "Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü irtibat kuruyor"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi kampüsünde "acil panik butonu" sistemi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sistemle olumsuzluk yaşanması durumunda mağdurların güvenlik görevlilerine en hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sesli ve görüntülü sistemin Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk kez kullanıldığını belirtti.

Budak, öğrenci ve çalışanların yoğun kullandığı bölgelere 7 ayrı acil panik butonu sistemi kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü olarak irtibat kuruyor. Sistemin üst kısmında bulunan mercekli kamera çevreyi kontrol ederken, merkezdeki görevlimiz bölgeye en yakın birimleri yönlendiriyor. Böylece olaya en hızlı şekilde müdahale edilmiş olacak."

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:59
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