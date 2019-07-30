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Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı

Ege Üniversitesi (EÜ), çocukların yaz tatilini daha eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için kapılarını çocuklara açtı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:16
Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara açtı

Ege Üniversitesi (EÜ), çocukların yaz tatilini daha eğitici ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak için kapılarını çocuklara açtı.


Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğü ile Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde başlatılan Ege Üniversitesi yaz okulu projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kültür Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, EÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Çavaş ve Bornova’nın değişik mahallelerinden 11-14 yaş aralığındaki çocuklar ve aileleri katıldı.


Yaz okulunun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, üniversitenin potansiyelini toplumla ve paydaşlarla buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti. Budak, "Ege Üniversitesi Çocuk Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde toplumla üniversite arasındaki bağı güçlendirmek ve Ege Üniversitesinin sahip olduğu; bilimsel, sanatsal ve sportif imkânları toplumun en güçlü aktörleri olan çocuklarla paylaşmak üzere düzenlediğimiz yaz okulunu başlatıyoruz. Projesi kapsamında Bornova’nın farklı mahallelerinden gelen çocuklarımızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Eğitim fakültesi dekanımız ve bölüm başkanlarımızla yaz tatili döneminde geleceğimiz olan çocuklarımız için faydalı olacak bir kamp düzenlemek istedik. Kamp kapsamında miniklerimiz üniversitemizi daha yakından tanıyacaklar ve kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım sağlayacaklar. Komşularımıza kampımızın ilk gününde başarılar diliyorum, eğlenceli bir kamp olsun" dedi.


Çocuklar, Ege Üniversitesi’nde bir yandan eğlenirken, diğer yandan "Drama ile Tanışma, Dijital Okuryazarlık, Lego Boost, Animasyon Film Atölyesi, Kışlık Fide Ekimi, Hayvansal Üretim, Doğa Tarihine Yolculuk, Spor, Geleneksel Tahta Kalıp Atölyesi, Keçe Aksesuar Atölyesi" gibi pek çok içerikte etkinliğe katılarak uzmanlar eşliğinde uygulamalı öğrenecek.


Proje ise 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yaz okuluna; güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültesi, fen fakültesi, spor bilimleri fakültesi, ziraat fakültesi, eğitim fakültesi ve Emel Akın MYO ile botanik bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, tabiat tarih müzesi, etnografya müzesi ve kağıt ve kitap sanatları müzesi farklı içerikteki etkinlikler ile katkı sunuyor.


Yaz okuluna, Bornova’nın değişik bölgelerinde yaşayan ailelerin 11-14 yaş aralığındaki çocukları ücretsiz olarak katılırken, okul sonunda sertifika töreni düzenlenecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından verilecek katılım sertifikaları ile yaz okulu programı sona erecek.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:16
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