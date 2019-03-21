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Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yangın çıktı

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

21 Mart 2019 Perşembe 00:30
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yangın çıktı

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen serviste dumanların hastanenin başka bölümlerine ulaşması nedeniyle hastalar bina dışına tahliye edildi.

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaptığı müdahale sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuk hastanesine ait diyaliz merkezinde bulunan arşiv odasında çıktığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü aktaran Göksel, "Yangının çıktığı ilk anlarda hastalarımızı kontrol amaçlı hastanemizin bahçesine aldık. Yangın nedeniyle yaralanan hastamız yok. İtfaiye ekiplerinin gerekli soğutma çalışmalarını tamamlamalarının ardından hastalarımızı tekrar servislerine aldık. Her şey kontrol altında." dedi.

Çocuğunu hastanenin acil servisine getiren Sedat Yeşil ise yangını görünce korktuklarını, hemen dışarı çıktıklarını ifade etti.

Hazal Biçer ise "Çocuğum akşam saatlerinde evde rahatsızlandı. Çocuk hastanesine getirdik. Yangın çıkınca içeride bir kargaşa oldu, çocuklarımız da dumanları görünce korktu, dışarı çıktık." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 00:30
  1. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi
  2. Yangın

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