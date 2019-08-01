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Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’ne tam destek sözü

Ege Üniversitesi’nin, turizm sektörünün gelişmesi için Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nu fakülteye dönüştürmek için attığı adım, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’ne tam destek sözü

Ege Üniversitesi’nin, turizm sektörünün gelişmesi için Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nu fakülteye dönüştürmek için attığı adım, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan kararlarla taçlandırıldı.


Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, EÜ’ye bağlı çevre ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldiği toplantılarda elde ettiği çıktılarla başlattığı girişimler meyvelerini vermeye başladı. Bir süre önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Ege Üniversitesine bağlı Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılarak yerine Çeşme Turizm Fakültesi kuruldu.


Kararın ardından Rektör Budak’ın Çeşme Turizm Fakültesindeki ev sahipliğinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçe protokolü, STK temsilcileri ve fakültedeki öğretim elemanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Çeşmeli yöneticiler fakülteye tam destek sözü verdi.



"Turizm potansiyeline öğrencilerimiz, akademisyenlerimizle katkıda bulunmak istiyor"


EÜ’nün güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla başta Çeşme olmak üzere turizme daha çok katkı sunmak istediklerini dile getiren Rektör Budak, bu amaçla, çıktıkları yolda kaymakam ve belediye başkanı olmak üzere ilçenin önde gelenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türkiye’nin eşsiz tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle dünya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Rektör Budak, "Tarihi ve doğal güzellikleri ile Çeşme’nin turizm potansiyeli ise hem bölge hem de ülke ekonomisi için yadsınamaz bir gerçek. Ege Üniversitesi olarak ilçemizin potansiyelinin farkındayız. Çeşme’nin turizm potansiyeline hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimizle katkıda bulunmak istiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksekokulumuzun fakülteye dönüştürülmesi de bu çabalarımızın somut bir örneğini oluşturuyor" diye konuştu.


Çeşme Turizm Fakültesinin fiziki ve akademik ihtiyaçlarına cevap vermek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Rektör Budak, fakültenin güçlendirilmesi için bölgenin tüm paydaşlarından destek sözü aldıklarını söyledi. Öğrencilerle yaptığı görüşmelere de değinen Rektör Budak, “Özellikle toplu ulaşım, eskiyen binaların onarımı, ulaşımda tarifeli indirimler, beslenme ve barınma olanaklarında öğrencilerimize destek sağlanması için sizlerden yardım talep ediyoruz. Geleceğimiz olan gençlere hep beraber sahip çıktığımız noktada; Çeşme’nin esnafının, insanın, kültürünün, ekonomisinin kazanacağını belirtmek istiyorum. Bu nokta da Çeşme halkının öğrencilerimizi içselleştirmesi, onları ailelerinin bir parçası gibi görmesi önem arz etmektedir” dedi.



Hedef öğrenci sayısını artırmak


Fakülte bünyesinde lisans eğitimini daha fazla öğrenciye ulaştırmak ve lisansüstü eğitim sayısını da arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Budak, "Çeşme Turizm Fakültemiz; artık araştırmaya, proje üretmeye ve paydaşlarla iş birliğini yoğunlaştırmaya yönelik faaliyetlere daha çok ağırlık verebilecek. Fakültemizin kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ve ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştireceğine ve akademik olarak sektöre yön veren projeler üreteceğine olan inancımız tam" diye konuştu.


Çeşme Kaymakamı Kara, EÜ’nün varlığıyla Çeşme’ye değer kattığını dile getirerek, fakültenin güçlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi. Belediye Başkanı Oran da; ulaşım, beslenme, bina bakımı ve yurt konularında Çeşme Belediyesi olarak destek olmaya hazır oldukları sözünü verdi.


Yine toplantıya katılan ilçe müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, el birliğiyle Çeşme Turizm Fakültesini daha güçlü hale getireceklerini bu anlamda gereken tüm desteği vereceklerini söyledi. Toplantıların gelecek günlerde de devam edeceğinin altını çizen Rektör Budak, destekleri için ilçenin önde gelenlerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
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