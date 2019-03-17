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Ege Liva ailesi, Tıp Bayramı etkinliğinde yılın yorgunluğunu attı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Ege Liva Hastanesi ailesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yılın stresini attı.

17 Mart 2019 Pazar 12:37
Ege Liva ailesi, Tıp Bayramı etkinliğinde yılın yorgunluğunu attı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Ege Liva Hastanesi ailesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yılın stresini attı. Genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Ege Liva’nın Aydın sağlık sektöründe önemli bir ivme yakaladığına işaret eden Başhekim Dr. Erdal Gezer, hizmetlerin gelişebilmesi için bürokrasinin daha çok sahada olarak sektöre destekçi olması gerektiğini belirtti.


Aydın’da 4 yıldır sağlık hizmeti veren Özel Ege Liva Hastanesi yönetimi, sağlık çalışanları ve hastane personelini 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Gecece bir araya gelerek gönüllerince eğlenen Ege Liva ailesi, yılın yorgunluğunu attı.



Genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Ege Liva Hastanesi’nin Aydın sağlık sektöründe önemli bir ivme yakaladığına belirten Başhekim Dr. Erdal Gezer, “Hastaneyi devraldığımızda sıfır noktasındaydık. Sağlık çalışanlarına fırsat verilirse güzel şeyler oluyor. Ebesiyle, hemşiresiyle, hekimiyle ve çalışanıyla birlik olarak bu başarıyı yakaladık. Hastaların keyifle geldiği ve nitelikli sağlık hizmeti aldığı bir hastane ortaya çıkardık. Hastaneyi devraldığımız 4 yıl önceki verilerle, şimdi ortaya çıkan rakamlar arasında gözle görülür bir ivme var. Bugün geldiğimiz noktaya bazen ben bile inanamıyorum. Hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini alan Aydınlılar, Ege Liva’yı seviyor, değer veriyor ve takdir ediyor” dedi.



“Bürokrasi daha çok sahada olmalı”


Yapılan güzel işlere rağmen bürokrasinin Aydın’da çok organize olmadığını savunan Başhekim Gezer, İl Sağlık Müdürlüğü’nün hastaneyle ilgili aldığı kararı şu sözlerle eleştirdi: “Belki onlarda iyi niyetliler ama iyi şeylerin önünü açmada sahadan kopuklar. Özel hastanecilik Aydın’da yeni yeni gelişen bir sektör ve bizler iyi şeyler yapmak istiyoruz. Maalesef bürokrasinin özel hastanelere yaklaşımlarında çok ciddi değerlendirme hataları var. Ben buna çok üzülüyorum. Bir hastanenin kapısı hizmet vermez. Bir hastanenin kapısı 110, 120 veya 140 santim olursa hizmetin kalitesi artmaz. Koridoru 3 metreden 5 metreye çıkarın, hizmet kalitesi artmaz. Duvarlar insanlara hizmet vermez. Duvarlar doğum veya ameliyat yaptırmaz. Sağlık çalışanları, hekim, ebeler ve hemşireler yaptırır. Bir sağlık kurumunun farkını kapıların genişliği belirlemez. Ege Liva, gönlü geniş bir aile ve hastane. Bizim gönlümüzün büyüklüğü kapılara sığmıyor. Biz tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz ancak devlet yetkilileri de bu konuda tüm sektöre yardımcı olsunlar”



Aydın Kızılcaköy’de bulunan bir tesiste düzenlenen yemekli geceye Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Halim Irmak, Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, Irmak ailesi, Aydın sağlık ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:37
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