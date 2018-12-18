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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İzmir ve Aydın'da yapılan 5 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 184 düzensiz göçmen yakalandı

18 Aralık 2018 Salı 01:09
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 184 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonda, lastik botlarda Yunanistan'a geçmeye çalışan 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 36 Afganistan, 27 Orta Afrika, 9 Sudan, 6 Somali, 6 Togo, 5 Filistin, 4 İran, 4 Senegal, 2 Eritre ile birer Suriye ve Kongo uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde ise yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim Tekağaç Burnu ve Kuşadası Aslan Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 48 Afganistan ve 35 Filistin uyrukluyu yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 01:09
  1. düzensiz göçmen
  2. Ege Denizi
  3. yasa dışı göç

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