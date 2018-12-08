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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Kuşadası açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.

Yurt dışına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54'ü Filistin, 6'sı Irak uyruklu 60 kişi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Sahil Güvenlik
  4. yasa dışı geçiş

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