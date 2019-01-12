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Ege Denizi'nde tatbikat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, amfibi kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Ege Denizi'nde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Tatbikatı" yapıldı

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:33
Ege Denizi'nde tatbikat

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, Ege Denizi'nde "Şehit Deniz Piyade Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatı" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi.

Buna göre, amfibi kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Ege Denizi'nde icra edilen tatbikatta, değişik tip ve sınıfta çıkarma gemileri, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı taktik hava unsurları yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:33
  1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Şehit Dz.P.Er Nurullah Çakır Amfibi Tatbikatı

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