Ege Denizi’nde son dakika deprem 8 Ocak Salı depremler

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 02:10'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 KM derinliğinde gerçekleşmişti.