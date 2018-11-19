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Ege Denizi'nde 'göçmen kurtarma' operasyonı!

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki göçmeni kurtarmak amacıyla operasyon başlattı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:03
Ege Denizi'nde 'göçmen kurtarma' operasyonı!

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:03
  1. Balıkesir
  2. GÖÇMEN
  3. ege denizi
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