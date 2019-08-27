Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı

Saat 07.31'deEge Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
27 Ağustos 2019 Salı 08:01
AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 07.31'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 34.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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