Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Saat 07.31'deEge Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 07.31'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 34.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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