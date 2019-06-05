Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 08.16 sularında merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası yakınları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası yakınları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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