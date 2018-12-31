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Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen ile Türk organizatör yakalandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 düzensiz göçmen ile Türk organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gümbet açıklarında çok sayıda kişinin bulunduğu fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 11'i Yemen, 5'i Filistin ve biri Irak uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği gerekçesiyle Türk organizatör gözaltına alındı.

Sahil güvenlik botuyla Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
  1. Bodrum
  2. Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
  3. Muğla

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