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Ege Denizi'nde deprem!

Olası Marmara depremi gündemdeyken Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:33
Ege Denizi'nde deprem!

Aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de Marmara Bölgesi için beklenilen büyük deprem için diken üstünde olan halk Ege Denizi'nde meydana gelen depremle bir kez daha korkuyu hissetti.

Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na (AFAD) göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan deprem İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu ve depremin büyüklüğünü 4,6 olduğunu açıkladı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:33
  1. İzmir
  2. AFAD
  3. Ege Denizi deprem
  4. Kandilli Rasathanesi
  5. Sisam Adası
  6. fay hattı

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