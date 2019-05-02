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Ege Denizi’nde can pazarı

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına yasadışı yollarla gitmeye çalışan mülteci teknesi battı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:34
Ege Denizi’nde can pazarı

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy adasına yasadışı yollarla gitmeye çalışan mülteci teknesi battı. 12 mülteci kurtarılırken, 1 mültecinin ise cesedine ulaşıldı.


Bitez sahilinden 7 metrelik fiber tekneyle Yunanistan’ın İstanköy adasına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 mültecinin bulunduğu tekne battı. Tekneden sahil güvenliğin çağrı merkezini arayan mülteciler, teknelerinin batmak üzere olduğunu söyleyerek yardım istedi.Sahil güvenlik çağrı merkeziden ise sakin olmaları ve can yeleklerini giymeleri istendi. Batan teknenin konumunu belirleyen sahil güvenlik ekipleri Çelebi adası yakınlarına hareket etti. 3 sahil güvenlik botu, batan teknenin yanına giderek içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 mülteciyi kurtarırken, 1 mültecinin denizde arandığı öğrenildi. 6 Filistinli, 5 Suriyeli, 1 mültecinin ise Irak uyruklu olduğu öğrenildi. Mülteciler sahil güvenlik botuna alınarak sahil güvenlik komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin durumunun iyi olduğu belirlendi.



Cesedi sahile vurdu


Teknede bulunan 1 mültecinin ise sabah saatlerinde Bitez sahiline vuran erkek cesedi olduğu anlaşıldı. Cesedin üzerinde bulunan kimlikte Suriye uyruklu olan 37 yaşında Mahmoud Hasan’a ait olduğu tespit edildi. Yakınları tarafında teşhis edilen ceset kesin ölüm nedenini belli olması için adli tıp kurumuna gönderildi.


Sahil güvenlik ekipleri, 12 mülteciyi polis ekiplerine teslim etti. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:34
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