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Ege Denizi'nde 43 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:53
Ege Denizi'nde 43 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçü önlemeye yönelik  Ege Denizinde icra ettiği "Ege'de Umut Harekatı" kapsamında Urla ilçesinde  operasyon düzenlendi.

Sahil Güvenlik uçağı saat 03.50'de Demirci koyu güneyinde lastik bot  içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Korveti ve botu  tarafından hareket halinde tespit edilen bot durduruldu. Botta aralarında Suriye, Kongo, Filistin ve Somali vatandaşlarının  olduğu 15'i kadın, 13'ü çocuk 43 yabancı uyruklu yakalandı.

Söz konusu 43 kişi, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne  gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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