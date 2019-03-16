Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 00.54'te ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi.

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