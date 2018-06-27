Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.27 Haziran 2018 Çarşamba 08:18
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.
AA
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