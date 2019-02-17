Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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