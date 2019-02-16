Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi16 Şubat 2019 Cumartesi 21:30
ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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