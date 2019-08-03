Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 37 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk, 37 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.