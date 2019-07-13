Ege Denizi'nde 143 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 143 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı ve botu, Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti. Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 7'si çocuk 65 Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ekipler, bölgedeki başka bir botta da 13'ü çocuk 38 Filistin, Komorlar, Mısır ve Etiyopya uyruklu göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik uçağınca tespit edilen bir diğer bottaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 12'si çocuk 40 kişi de güvenli bölgeye alındı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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