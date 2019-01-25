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Ege bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor

25 Ocak 2019 Cuma 00:59
Ege bölgesi ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ege bölgesi ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise zaman zaman 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 00:59
  1. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz
  2. Hava durumu
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi

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