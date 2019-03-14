İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, gençleri üniversiteden mezun olmadan reel sektörle buluşturmak istediklerini söyledi.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde, bölgedeki 17 üniversitenin desteğiyle Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, toplantının açılış konuşmasında, 16 bakanlığın da yer aldığı fuarın temel amacının, fırsat eşitliği ve şeffaflık olduğunu kaydetti.

Atay, kariyer fuarlarının 4'üncüsünü İzmir'de gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizde üniversite sayısı şu an 206. Üniversite açmak çok önemli, nitelikli kampüsler yapmak çok önemli, teknolojik altyapı sağlamak da... Biz bunları yaptık. Şimdi buradaki niteliği artırmamız gerekiyor. Gençleri mezun olmadan reel sektörle buluşturmak gerekiyor. Biz bu buluşmalar ile şirketlerin de işini kolaylaştırmış oluyoruz." dedi.

Fuarda bakanlık temsilcilerinin de özel sektör temsilcileri gibi katılımcılar arasında yer aldığını hatırlatan Atay, "Bakanlıklar ve onlarca işletmeler de burada ve onlar da gençlerimize 'bizde çalışın' diyecekler. Bu da şeffaflığın ve liyakatın göstergesidir." diye konuştu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise üniversitelere üretimin bilim dünyası tarafından desteklenmesi, kariyer odaklı planlamalar, nitelikli iş gücünün bölge ve ülke ekonomisine kazandırılması konusunda büyük görev düştüğünü söyledi.

Kariyer fuarının, sadece gençler için değil, işletmelerin gelecek projeksiyonlarını şekillendirmek için de ilk temas noktası olduğuna değinen Hotar, "Doğru iletişim şartlarının oluşturulduğu, her iki tarafın da kazandığı bir süreç başlayacak. Biz öğrencilerimize hem mezuniyet öncesi hem sonrası kariyer planlarında birçok hizmet sunmaktayız." dedi.

Hotar, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'na 189 kurum ve farklı üniversitelerden 11 bin öğrencinin katıldığı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından fuar kapsamında Ege Bölgesi'ndeki üniversite rektörlerinin katılımıyla "Kariyer ve Üniversiteler" konulu panel düzenlendi.

Panelin ardından katılımcılar, stantları gezerek kurumlar, kariyer olanakları hakkında bilgi aldı, staj mülakatları yaptı.











































