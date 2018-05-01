İzmir ve Bodrum'da deprem
Gökova Körfezi'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir'de ise 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.01 Mayıs 2018 Salı 08:59
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İzmir'de de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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