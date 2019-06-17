0553 313 94 23

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Belediyeler Birliği meclis toplantısında yapılan oylama sonucu, birlik başkanlığına oy birliği ile seçildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Belediyeler Birliği meclis toplantısında yapılan oylama sonucu, birlik başkanlığına oy birliği ile seçildi. Birlikte çalışma ve iş yapma konusunda örnek olacaklarını söyleyen Başkan Soyer, "Farklı siyasal partilerden belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum Buna Türkiye’nin ihtiyacı var" dedi.


Ege Belediyeler Birliği, 2019 yılı olağan mayıs dönemi toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Birinci başkan vekilliğine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekilliğine ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş seçildi.


Kendisine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, "Ege Belediyeler Birliği Türkiye’nin en önemli belediye birliklerinden biri. Biz bu yeni dönemde çok daha fazla görev atfederek, rol atfederek daha aktif çalışmasını sağlayacağız. İzmir tarih boyunca asla sadece İzmir olmamıştır, her daim Ege’nin başkenti olmuştur. Hep Ege’yle bir var olmuştur. Ege Belediyeler Birliği bu tarihsel ve kültürel kimliğin ete kemiğe bürünmesi ni mümkün kılan bir hukuki yapıdır” dedi.



"Tarımı tüm Ege’de güçlendireceğiz"


Ege Belediyeler Birliği’nde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Soyer şunları kaydetti;


"Tarımsal üretim konusunda Ege en güçlü, en şanslı bölgelerinden biri. Hem iklimi hem de tarımsal kültürü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar güçlü. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmirli tarımsal birlik kooperatiflerini destekliyoruz. Şimdi Ege Belediyeler Birliği olarak bunu Ege’nin tarımsal kooperatiflerine taşımayı öngörüyoruz. Ege’de tarımsal üretim yapan kooperatifleri destekleyip güçlendireceğiz ve İzmir’de yaptığımız şeyi tüm Ege kooperatifleri için yapmış olacağız. Tarımsal ürünlerin alımsal garantisinden tutun üreticinin eğitilmesine, ürünün dönüştürülerek sanayi ürünü haline getirilmesine, marka, patent, coğrafi işaret tescillerine kadar birçok şeyi sağlayacağız; yani biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürdüğümüz çalışmaları tüm Ege’ye yayarak tarımsal üretimi güçlendirmek istiyoruz."



"Körfez sadece İzmir’in meselesi değil"


Ege Belediyeler Birliği’nde konuşulması gereken ikinci başlığın İzmir Körfez’i olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Körfez kirliliği ile başa çıkmak istiyoruz. Bu sadece İzmir’in meselesi değil. Gediz dediğiniz zaman, bütün Ege Bölgesi’ni kat ederek Körfez’e ulaşan bir nehirden bahsediyoruz. Eğer biz Gediz’in temizliğini sağlayamıyorsak, Körfez’in temizliğini de sağlayamayız. Dolayısıyla birlikte inisiyatif kullanarak Körfez’le ilgili deEge Belediyeler Birliği olarak görev üstleneceğiz” şeklinde konuştu.


Birlik bünyesindeki tüm belediye bürokratlarının mevzuat değişiklikleri çerçevesinde eğitim programlarına katılması konusun önemine vurgu yapan Soyer, “Bu çalışmalar bir siyasal partinin çalışmaları olarak değerlendirilmeyecek kadar geniş çalışmalar. Tek bir siyasi parti ve perspektifle mümkün de olmaz, doğru da olmaz. Birlikte çalışma, birlikte iş yapma konusunda yapabileceklerimiz olduğunu düşünüyorum. Farklı siyasal partilerden beled iye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS’ya geç kalan öğrencilerin yardımına zabıta ekipleri yetişti
    1. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    2. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    3. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    4. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    5. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    6. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    7. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    8. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    9. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    10. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    11. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    12. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    13. İran: "Eğer körfezden petrol..
    14. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    15. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    16. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    17. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    18. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    19. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    20. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    21. Klasik otomobillerle festival korteji
    22. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    23. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    24. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    25. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    26. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    27. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    28. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    29. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    30. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!