EGC Başkanı Barlak’tan Basın Bayramı mesajı

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, “Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi ve insan haklarından bahsetmek mümkün değildir” dedi.

Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü ve basın bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan EGC Başkanı Barlak, özgür ve tarafsız bir basının, ülkenin kalkınmasına giden yol ve aydınlık geleceği olacağını belirtti.

Başkan Barlak, “Demokratik ülkelerde çok seslilik ve kamuoyu oluşturulması gibi çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş olan basın, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşmasında da etken bir rol oynamaktadır. Toplumu bilgilendirme, yönlendirme ve yol gösterme gibi sorumluluk taşıyıcı bir kamusal misyon da üstlenen basın, toplumsal değerlere, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getirdiği takdirde demokrasinin en önemli ölçütü olur. Çünkü demokrasi kültürünün yerleşmesi ve işlevini yerine getirmesi basının görevini özgür yapması ile mümkündür. Kaldı ki, basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden de söz edilemez.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Erzurum’da görev yapan gazetecilerin mesleklerini icra ederken, çok büyük fedakarlık örnekleri sergilediklerinin altını çizen Barlak, “İlimizdeki meslek mensuplarımızla el ele, gönül gönüle kamu hizmeti yaparak, güzel şehrimizi layık olduğu yere hep birlikte taşımanın mücadelesini veriyoruz. Erzurum basın sektörünün, ilimizin tanıtımı, kalkınma ve gelişmesi için verdiği mücadele ve gösterdiği çaba, kuşkusuz takdire şayandır. Bu duygularla basında sansürünü kaldırılışının 111. yıldönümünde tüm basın şehitlerini rahmet ve şükranla anıyor, meslektaşlarımızın basın bayramını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.