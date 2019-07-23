0553 313 94 23

EGC Başkanı Barlak’tan 23 Temmuz mesajı

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi’nin 100’üncü Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:36
EGC Başkanı Barlak’tan 23 Temmuz mesajı

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi’nin 100’üncü Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Barlak, Erzurum Kongresi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kavşaklardan birisi olduğunu belirterek, “Bu kongre, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna neleri yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. Erzurum Kongresi, milletin azim ve kararlılığının en somut nişanesi; kongrede alınan kararlar ise, milletin birlik ve beraberliğinin yanı sıra, vatanın bölünmez bütünlüğünün sarsılmaz ilkeleridir” dedi.


Erzurum’un tarihe yön veren bir kent olduğunu ve tarih boyunca önemli her gelişmeye yine Erzurum’un ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, Erzurum Kongresi’nin de işte bunlardan birisi olduğunun altını çizdi.


Barlak, şunları kaydetti: “Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar, sadece bölgesel nitelikte kalmamış, aynı zamanda bir milletin kaderini ve geleceğini belirlemiştir. Erzurum Kongresi ile Erzurum’dan yükselen ses, dalga-dalga büyümüş, Sivas Kongresi ile ete kemiğe bürünmüş ve Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Kısaca Cumhuriyet’in kuruluş esasları ve temel ilkeleri, esasen Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar üzerine inşa edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OGM Ormanspor, Johannah Leedham Warner'i transfer etti
    1. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    2. Babaannesini darbederek parasını..
    3. Yaz okullarında eğitim gören..
    4. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    5. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    6. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    7. 35 yıllık çileyi bitirdi
    8. Damadın başına un eleyip yumurta..
    9. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    10. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    13. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    14. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    15. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    16. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    17. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    18. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    19. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    20. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    21. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    22. Taraftarlar derneğinden spor..
    23. 125 yıllık tarihi konak restorasyonla..
    24. "ÖTV kaldırılırsa devlete katkı..
    25. İmamoğlu’nun aday olmasını o..
    26. Binali Yıldırım’dan kabine revizyonuna..
    27. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    28. Bozüyük HEM’de bilgisayarsız temel..
    29. Çanakkale’de STK ve muhtarlar..
    30. Batman TSO’ya Horizon 2020 Programı..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama