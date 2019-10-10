9 şehit veren komandolar 'Barış Pınarı Harekatı'na hazırlanıyor!

Meskun mahal operasyonlarında büyük başarı gösteren komandoların bir kısmı sınır hattına sevk edilirken, Türkiye'nin dört bir yanındaki komando tugaylarında da hazırlıkların hızlandığı öğrenildi.

9 şehit veren komandolar hazırlanıyor

Süperhaber'in haberine göre bu hazırlıklardan bir tanesi, Afrin'deki terör örgütü PYD/YPG unsurlarının temizlenmesini hedefleyen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan ve 9 şehit vererek yüreklerimizi dağlayan Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'nda yapılıyor. 9 şehitten sonra Bornova'ya dönen Komandoların Barış Pınarı Harekatı için hazırlandığı bilgisi geldi.

Ayrıca Tokat'taki Jandarma Komando Taburu'nda ve Şırnak Çakırsöğüt'teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda da hazırlıklar yoğunlaştı. Hazırlıklar tamamlandığında, komandolarımızın bölgeye sevk edileceği bildirildi.