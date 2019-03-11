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Efsane lezzet Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı

Ülker’in efsane lezzeti Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:25
Efsane lezzet Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı

Ülker’in efsane lezzeti Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi raflardaki yerini aldı.


Yıllardır 7’den 70’e herkesin severek tükettiğiefsane lezzet Ülker Halley’in karadut marmelatlı yeni çeşidi tüketiciyle buluştu. Sütlü çikolata kaplamalı iki bisküvi arasındaki yumuşacık marshmallow, enfes karadut marmelatıyla buluştu ve bu özel lezzet büyük boy ve atıştırmalık çeşitleri ile raflarda yerini aldı.


Halley’in yeni çeşidi Halley karadutlunun da favori atıştırmalıklar arasında yer alması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:25
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