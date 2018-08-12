Efsane futbolcuBrezilyalı Ronaldo, apar topar hastaneye kaldırıldı!

İspanyol basınında yer alan habere göre tatil için İbiza'da bulunan Brezilyalı efsane, zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.



RONALDO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!



Ronaldo'nun tedavisine İspanya'da devam edilirken, tedavi gördüğü hastaneden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Ronaldo durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Cuma günü hastaneye kaldırıldım. Durumum kontrol altında. Yarın taburcu olacağım."

(Sporx)