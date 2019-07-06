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‘Efsane Ekspres’ 8 yıl sonra İstanbul’a hareket etti

’Efsane Ekspres’ olarak da bilinen Ankara Ekspresi, 8 yıl aradan sonra Ankara Tren Garı’ndan İstanbul’a hareket etti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:25
‘Efsane Ekspres’ 8 yıl sonra İstanbul’a hareket etti

’Efsane Ekspres’ olarak da bilinen Ankara Ekspresi, 8 yıl aradan sonra Ankara Tren Garı’ndan İstanbul’a hareket etti.



’Efsane Ekspres’ olarak da bilinen Ankara Ekspresi bugün itibarıyla seferlerine yeniden başladı. Ankara Tren Garı’ndan 8 yıl aradan sonra ilk defa her zamanki saatinde hareket eden tren, yolcuları heyecanlandırdı. Yıllardır saat 22.00’de Ankara’dan hareket eden Ankara Ekspresi, Marmaray Tüneli’nin yapılmasıyla Ankara-Halkalı arasındaki mesafeyi 8 saat 44 dakikada gerçekleştirecek.



1 Şubat 2012’de seferden kaldırılmıştı


1 Şubat 2012’ye kadar saat 22.00’de Ankara’dan hareket eden ve akşam geri dönen efsane tren, 1 Şubat 2012’de Gebze-Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı inşa çalışmaları nedeniyle seferden kaldırılmıştı. Genelde iş adamlarının kullandığı ve yataklı vagon imkanı sunan tren, artık Marmaray Tüneli’ni de kullanarak Halkalı’ya kadar gidebilecek. Seferler her gün aralıksız devam edecek.


Efsane Trenin ilk yolcularından olan Hamiyet Büyükgedik, “Akşam haberlerde gördüm çok heyecanlandım. Habersiz aldık bileti. Güzel olacak umarım” dedi. Trenin 9 yaşındaki minik yolcusu ise, “Ben ilk defa trene bindim. Çok mutluyum o yüzden” ifadelerini kullanarak heyecanını ifade etti.



Genelde işi sebebiyle tren seyahatlerini tercih ettiğini belirten Fikret Furkan Özkan ise “Ankara Ekspresi uzun çalışmalardan sonra tekrar açılıyor. Bizde çok mutlu olduk Ankara Ekspresi tekrar açıldığı için. Çünkü İstanbul ve İzmir taraflarından maça gelmek veya günübirlik Ankara turu yapmak bizim için çok daha kolay oldu. Yataklı vagonda geliyoruz ve dönüşte çok daha rahat dönüyoruz. Sabah evde oluyoruz. Dönüşte çok daha rahat oluyor” şeklinde konuştu.



Trenin ilk yolcularında Mehmet Emin Dadlı, “Yataklı vagon benim için bir zevk meselesi. Eski olan şeylere ilgim var o yüzden yataklı vagonu tercih ettim” ifadelerini kullandı.



Yolculardan Müslüm Burak Kılanç ise sık sık tren yolcuğunu tercih ettiğini söyleyerek, “Aslında Ankara-İstanbul seyahatlerimde hızlı treni tercih ediyorum, ancak hızlı trenin saatleri uymayabiliyor. Bugün baktığımda bu yeni alternatifle karşılaştım. Eğer memnun kalırsam ki şuana kadar ki tecrübem çok olumlu. Herhalde sık sık Ankara-İstanbul seyahatlerimde bu treni kullanacağım. Yataklı bir şekilde İstanbul’dan dönüyor olmak yoğun iş temposunda dinlenmek açısından benim için çok büyük avantaj” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:25
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