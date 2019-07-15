Eflani’de yöresel yemek festivali düzenlendi

Karabük’ün Eflani ilçesinde Aday Köyü Derneği tarafından Kültür Sanat ve Yöresel Yemekler Festivali düzenlendi.

Aday Köyü sakinleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Kültür Sanat ve Yöresel Yemekler Festivali’ne Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

Aday Köyünde yapılan festivalde köy halkıyla bir araya gelerek sohbet eden ve Köy Muhtarı Hüseyin Köse’den köydeki hane ve yaşayan sayısı, tarım ve ormancılık faaliyetleri, köyde yaşadıkları sorunları ve talepleri dinleleyen Vali Gürel, vatandaşlarımızın köylerinde ve mahallelerinde yaşadıkları sorunları, istek, şikâyet ve önerilerini dinledi.

Misafirperverliklerinden dolayı Eflani Aday Köyü Muhtarı Hüseyin Köse ve köy sakinlerine teşekkür eden Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri günün anısına köy sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldılar.