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Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala; milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen bir etkinlikte; “Mehmet Akif’i tanımadan geçen bir ömür, eksik geçmiştir” ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2018 Cuma 10:33

Taha Emre ÖZDEMİR/ANKARA- AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kurucusu olduğu Sebilürreşad Dergisi’nin Genel Merkezi’nde yapılan bir etkinliğe katıldı. Burada Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Ala, Mehmet Akif Ersoy’un gelecek nesillere özenle aktarılması gerektiğini vurgularken; “Onu tanımadan geçen bir ömür, eksik geçmiştir” ifadelerini kullandı.

"Mehmet Akif bizim şairimizdir. Bugün gönül coğrafyamız dediğimizde; Mehmet Akif'siz bir gönül coğrafyası tanımlamak mümkün değildir. Onun için Mehmet Akif bir milyar yedi yüz milyonun şairidir. Sadece tarihimizin değil, geleceğimizin de şairidir. Şiirin vicdanıdır. Bizim insanımızın hem geçmişini hem bugününü hem de geleceğini Akif olmadan ne anlayabiliriz ne de inşa edebiliriz. Bugünkü nesillerimizde de gelecek nesillerde de özenle anlatılan bir yeri olmalıdır. Dolayısıyla gençlerimizin Mehmet Akif'ten alacağı çok şey var. Onu bilmeden, onu özümsemeden, idrak etmeden geçen bir ömür eksik geçmiştir. Yapılan değerlendirmeler eksiktir. Mehmet Akif bizim kültürümüzün, tarihimizin ve geleceğimizin tam da merkezindedir. İmanıyla, irfanıyla, azmiyle feragatiyle Mehmet Akif bizimdir. Mehmet Akif milletimizin kendisidir."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:33
  1. Bursa
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. efkan ala

YORUM YAZ

  • ebenin ebenin 10 dk önce
    kot kafalı herif peygambere pay çıkardı diyen melun
  • hayrihayri13 dk önce
    Abdulhamiti gördügünde kusan m.akifi bu millet cok iyi taniyor! Müslümanlarin Halifesine, türklerin hakanina merkep diyen, baykus diyen, kadinlar gibi saklaniyor diyen m.akifi bu millet cok iyi taniyor... efkan aladan bu tür yorum beklenmezdi dogrusu... bu akpninde ömrü sayili... insallah mhpmiz fetöcülerin eline gecmezde.. akp gemisi battiginda mhp gemisine gece biliriz...! nedir bu yalakacilik anlamis degilim, o zamanin o sözde hocalari olmasaydi, bugün osmanli devleti halen ayaktaydi.... ah o zamanin cakma takvalilari cakma hocalari yokmu,... verdikleri vaazlarla verdikleri fetvalarla, milleti uyusturdular, millete günden güne parcalanan, islamdan her gün uzaklasan osmanliyi seyrettirdiler! M.Akif bir numarali Abdulhamit düsmaniydi, siyonistlerle, ingilizlerle hareket etmis bir adamdir, bilerek bilmeyerek.... m.akifin günümüzün kilicdaroglundan farki nedir... gerci akif bir sultana bir halifeye saldiriyor, bizim kilicoglan, bir Siyasetciye...
  • abbas yolcuabbas yolcu37 dk önce
    o zaman m.akifede dil uzatan ... seslen!!!
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