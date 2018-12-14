Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR/ANKARA- AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kurucusu olduğu Sebilürreşad Dergisi’nin Genel Merkezi’nde yapılan bir etkinliğe katıldı. Burada Yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Ala, Mehmet Akif Ersoy’un gelecek nesillere özenle aktarılması gerektiğini vurgularken; “Onu tanımadan geçen bir ömür, eksik geçmiştir” ifadelerini kullandı.



"Mehmet Akif bizim şairimizdir. Bugün gönül coğrafyamız dediğimizde; Mehmet Akif'siz bir gönül coğrafyası tanımlamak mümkün değildir. Onun için Mehmet Akif bir milyar yedi yüz milyonun şairidir. Sadece tarihimizin değil, geleceğimizin de şairidir. Şiirin vicdanıdır. Bizim insanımızın hem geçmişini hem bugününü hem de geleceğini Akif olmadan ne anlayabiliriz ne de inşa edebiliriz. Bugünkü nesillerimizde de gelecek nesillerde de özenle anlatılan bir yeri olmalıdır. Dolayısıyla gençlerimizin Mehmet Akif'ten alacağı çok şey var. Onu bilmeden, onu özümsemeden, idrak etmeden geçen bir ömür eksik geçmiştir. Yapılan değerlendirmeler eksiktir. Mehmet Akif bizim kültürümüzün, tarihimizin ve geleceğimizin tam da merkezindedir. İmanıyla, irfanıyla, azmiyle feragatiyle Mehmet Akif bizimdir. Mehmet Akif milletimizin kendisidir."