Efkan Ala kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Efkan Ala kimdir?
Erzurum – 1965
1965 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi kamu yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Karadeniz teknik üniversitesi iktisat alanında yüksek lisans yaptı. Kaymakamlık, Valilik ve başbakanlık müsteşarlığı gibi önemli kademelerde görev aldıktan sonra 61, 62, 64 ve 65. hükümette içişleri bakanı olarak görev yaptı. 25. Dönem Erzurum milletvekili; 26, 27 ve 28. dönemde bursa milletvekili seçildi. Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. şuanda Ak Parti genel başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir.