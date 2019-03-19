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Efkan Ala: “Cumhurbaşkanımız metro projesinin arkasında”

İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın büyük metro projesinin arkasında olduğunu söyledi.

19 Mart 2019 Salı 09:27
Efkan Ala: “Cumhurbaşkanımız metro projesinin arkasında”

İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın büyük metro projesinin arkasında olduğunu söyledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerle Bursa’da trafik 2 yıl içerisinde birinci sorun olmaktan çıkacak. Seçimden sonra ilk iş, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin yaşandığı, Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler’de olacak. İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde’nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak bin araçlık otopark ile Acemler nefes alacak. Ayrıca metroya yapılacak sinyalizasyon çalışmaları ile birlikte 3,5 dakika olan sefer sıklığı 2 dakikaya inecek. Bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısının 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkarılacak. Bu sayede yapılacak diğer projelerle birlikte Bursa’da 2 yıl sonunda trafik birinci sorun olmaktan çıkacak.



"2 yıl sonunda trafik birinci sorun olmaktan çıkacak"


Bursa’nın ulaşımını değerlendiren İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, “Metroyu yerel imkanlarla yapmak imkansız. Metronun maliyeti bütün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleriyle birlikte 1.5 katı. Sadece belediye bütçesi ele alınırsa 2 katı. Hiçbir yere bir şey harcamazsanız 2 yıllık bütçeniz metro yapmaya yetiyor. Cumhurbaşkanımızın, üstlenerek bunu açıklamış olması Bursa’ya yapılacak en önemli hizmet. Bursa’nın ulaşımı çözme konusunda 2, 5, 10, 15 ve 30 yıllık perspektiflerle meseleye bakıyoruz. Hemen 2 yılda asıl ve temel hedefimiz, Belediye Başkan Adayımız Alinur Aktaş’ın da belirttiği gibi Bursa’da trafiğin birinci sorun olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu ciddi bir biçimde iyileştirmelerle sağlayacağız. Akıllı kavşaklarla önemli bir mesafe kat ettik. Yan yol, yonca, üst geçitlerle Bursa’da çok ciddi çalışılmış iyileştirmeler yapıp, trafiği rahatlatıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 2 yıl sonra yeni yapılacak metro ve uzatmalarla önümüzdeki dönemde rahatlığı ve kaliteyi arttıracak. Ama 2 yıl sonunda Bursa’da trafik birinci sorun olmaktan çıktı diyebileceğiz” dedi.



“Cumhurbaşkanımız metro projesinin arkasında”


Metroda yapılacak sinyalizasyon çalışmasına değinen Ala, “Sadece metrodaki sinyalizasyon konusunda geceleri çalışıyor. Böylelikle yolcu kapasitesi yüzde 60 artacak. Sadece geceleri çalışılması sebebiyle 1.5 yıl içerisinde tamamlanacak. Ulaşım konusunda başka belediyeler örnek olacak çalışmalar yapıldı. Bu projeler Bursalılar ile buluşuldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan metro projesinin arkasında. Diğer raylı sistemlerin uzatılması, alt geçitlerin yapılması ve yan yolların yapılmasıyla birlikte ciddi bir biçimde rahatlamanın sağlanacağı bir ulaşım planı sunuldu. Çalışmalar da başladı ve devam ediyor. 2 yıl içerisinde bu meselede çok önemli bir mesafe kat edilmiş olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:27
  1. doğa

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